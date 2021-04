NBA, Lonzo Ball sul suo futuro a New Orleans: “Sono a mio agio qui”

Lonzo Ball è da mesi nel mirino di diverse voci di mercato, che non sono state di certo placate dal mancato rinnovo con i Pelicans. Il playmaker, che sarà un restricted free agent in questa offseason, aveva attirato alcune offerte prima della trade deadline, con i Chicago Bulls ed i New York Knicks in testa alle contendenti.

Nonostante il mancato trasferimento, la situazione nello spogliatoio NOLA sembra tuttavia calma; dopo le parole diplomatiche del GM David Griffin, lo stesso Lonzo Ball ha cercato di rassicurare i tifosi della squadra, garantendo il suo attaccamento al team. Queste le parole del giocatore, intervistato dopo una sessione d’allenamento:

È stato sicuramente qualcosa a cui ho pensato [essere scambiato]. Ero pronto a qualsiasi cosa. So che molte persone hanno chiamato [i New Orleans Pelicans]. Alla fine è successo quello che doveva succedere e sono dove dovrei essere.

Ball ha poi parlato dell’infortunio all’anca che lo ha tenuto fermo nelle ultime cinque partite, mostrandosi cauto sui tempi di rientro:

Ovviamente vorrei tornare in campo, ma non voglio scherzare con l’anca. Voglio aspettare fino a quando non mi sentirò al 100%.