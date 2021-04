NBA, Draymond Green respinge le critiche dopo essersi dichiarato “miglior difensore di sempre”

Draymond Green è stato (e continua ad essere) uno dei migliori giocatori dei Golden State Warriors grazie alla sua versatilità, la sua intelligenza cestistica e le sue doti difensive. Oltre ad essere un ottimo giocatore, Green ha però dimostrato di essere anche una grande personalità fuori dal campo, con dichiarazioni ed atteggiamenti a volte alquanto egocentrici.

Un’esempio di tutto ciò è arrivato settimana scorsa, quando il lungo degli Warriors ha dichiarato al podcast Dubs Talk di essere “il miglior difensore ad aver mai giocato nell’NBA“; nonostante delle ottime capacità difensive, diversi ex-giocatori ed analisti hanno criticato Green per queste affermazioni, non ritenendo il giocatore degno di un titolo simile.

L’ex-Michigan non sembra però avere segni di ripensamento. Come riportato da NBC Sports Bayarea, infatti, il #23 di Golden State ritiene che le critiche ricevute non siano da imputare alle prestazioni sul campo:

Probabilmente [mi criticano] perché mi espongo molto più di quanto non se la sentano loro. Alcune persone si lasciano imbavagliare, ma io non sono una di quelle. E penso che molte persone lo invidino, ma sono affari loro.



Penso che ritirarmi sarà bello per me e ne ho avuto un assaggio durante la pandemia. Non credo che passerò il mio tempo su Twitter a rispondere a cosa diranno i giocatori del momento. Di solito [queste persone] sono individui che pensano di non aver raggiunto quello che avrebbero potuto raggiungere nel basket.

[Questi ex-giocatori] prendono il loro sentimento di vuoto e lo diffondono su Twitter. Questo non cambierà i loro sentimenti. Gli allenatori ti dicono dalle scuole elementari ‘Dai tutto sul campo, perché quando è finita è finita.’. Bene, [per gli ex-giocatori] è finita. Delle risposte su Twitter non cambieranno l’andamento di una carriera.

Il mio curriculum è abbastanza buono però. Di conseguenza, il mio ritiro sarà divertente – quando arriverà.