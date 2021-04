NBA, Kevin Durant prossimo al ritorno in campo

I Brooklyn Nets sono stati al centro dell’attenzione negli ultimi giorni. Infatti gli acquisti di LaMarcus Aldridge e di Blake Griffin hanno certificato la compagine come una delle principali favorite per la conquista del titolo NBA. Tuttavia, nelle ultime settimane hanno dovuto sopperire all’assenza di Kevin Durant.

Brooklyn si augura di poter schierare la propria star dopo più di cinque settimane di assenza. Secondo gli ultimi rumors, il due volte campione NBA con la maglia degli Warriors dovrebbe tornare a disposizione a partire dalla prossima settimana.

"Sources tell me Kevin Durant is closing in on a return to the floor."

Our NBA Insider @ShamsCharania has the latest on Durant, plus an update on James Harden's hamstring injury. pic.twitter.com/vwLoeKZepr

— Stadium (@Stadium) April 1, 2021