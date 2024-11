NBA, Dejounte Murray si prepara a tornare in campo

È di nuovo il momento di Dejounte Murray. La guardia dei New Orleans Pelicans, reduce da una frattura alla mano, tornerà a calcare un parquet mercoledì contro i Toronto Raptors. A riferirlo il giornalista Chris Haynes.

Murray si è unito questa estate ai New Orleans Pelicans, dopo essere stato scambiato dagli Atlanta Hawks. L’infortunio alla mano sinistra ha tagliato corto l’inizio della sua esperienza in Louisiana fin dal suo debutto, che Dejounte non ha potuto godersi fino alla serena finale.

Dopo di lui, l’infermeria dei Pels si è riempita a dismisura: Zion Williamson, CJ McCollum, Herb Jones, Trey Murphy III e José Alvarado. Non deve dunque stupire il record di 4-14 dopo 18 giornate di stagione regolare. Ora alcuni sono già in rampa di lancio per tornare in campo: Murray è a una notte dal secondo esordio, McCollum è classificato come probable, Williamson si avvicina lentamente ma passo dopo passo.

