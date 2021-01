NBA, Lonzo Ball e le voci di mercato: “Cerco di stare lontano da tutto questo rumore”

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile addio di Lonzo Ball ai New Orleans Pelicans. Shams Charania di The Atheltic aveva riportato la notizia di una possibile trade che coinvolgeva JJ Redick e proprio lo stesso Lonzo. Il 23enne non sembra però distratto dalle voci di mercato, come confermato anche ai microfoni di ESPN:

“Devo solo restare sulla giusta strada, gioco a basket da molto tempo ormai. Ho lavorato molto e cerco sempre di esprimere il mio gioco, questo è il mio modo di fare. Cerco di restare lontano da tutto questo rumore e di aiutare la mia squadra a vincere più partite.”

La scorsa notte Lonzo Ball ha messo a referto la miglior prestazione stagionale. Lonzo ha condotto alla vittoria i suoi Pelicans contro i Milwaukee Bucks a suon di triple. L’ex Lakers ha segnato 27 punti , con sette triple andate a bersaglio. Grazie a questa prestazione balistica, è riuscito a pareggiare il suo ‘career high’ di tiri dall’arco realizzati, mettendo in luce i miglioramenti già fatti vedere nel corso della scorsa stagione.

La stagione dei New Orleans Pelicans non sta andando per il meglio. Al momento hanno un record di sette vittorie e dieci sconfitte. La squadra di coach Van Gundy sembra avere difficoltà a crearsi una propria identità. Gli innesti di Eric Bledsoe e di Steven Adams al momento non stanno dando i frutti sperati.

In particolare, la presenza di Bledsoe sta obbligando Lonzo a giocare fuori ruolo, più lontano dalla palla. Questo limita le qualità del giocatore, che non possiede un gran tiro dalla lunga distanza. Nonostante le difficoltà, Ball sta avendo la sua miglior stagione in carriera dal punto di vista realizzativo. A fine stagione scadrà il suo contratto da rookie e sarà free agent. Al momento è difficile ipotizzare quale canotta indosserà Lonzo Ball la prossima stagione.

