NBA, Zion Williamson ancora alle prese con gli infortuni: il rientro è lontano

Zion Williamson, stella dei New Orleans Pelicans, ha subito diversi trattamenti al bicipite femorale della gamba sinistra, ma secondo quanto riportato da fonti vicine a ESPN, il suo ritorno in campo è ancora lontano. L’ala grande, fermata da uno stiramento lo scorso 6 novembre, sarà costretta a un’assenza prolungata. I Pelicans avevano inizialmente stimato un recupero tra le quattro e le sei settimane, che avrebbe riportato Williamson in campo a metà dicembre, ma il suo rientro potrebbe slittare ulteriormente.

Il bicipite femorale di Zion è stato più volte soggetto a lesioni negli ultimi anni, richiedendo grande cautela durante la riabilitazione. Williamson ha preso parte solo a sei delle 17 partite disputate dai Pelicans in questa stagione. Un infortunio che rappresenta un duro colpo sia per il giocatore che per la squadra, soprattutto considerando che lo staff tecnico lo aveva definito nella migliore forma fisica della sua carriera. Tuttavia, da quando è stato scelto come prima scelta assoluta al Draft 2019, Williamson ha saltato 211 delle 401 partite di regular season.

Zion Williamson: una stagione segnata dagli infortuni

I problemi fisici non riguardano solo Williamson. I Pelicans stanno affrontando una vera e propria emergenza infortuni, che include anche Dejounte Murray, acquisito durante l’offseason e fuori per una frattura alla mano subita nella partita inaugurale. Anche altri giocatori chiave come CJ McCollum, Herb Jones, Trey Murphy III e Jose Alvarado sono stati costretti a fermarsi nel corso della regular season.

Pelicans in difficoltà

La situazione critica si riflette nei risultati: nella partita di venerdì contro i Golden State Warriors, valida per l’NBA Cup, i Pelicans hanno perso 112-108, registrando la quarta sconfitta consecutiva. Con un record di 4 vittorie e 13 sconfitte, la squadra ha perso 10 delle ultime 11 partite, precipitando nei bassifondi della Western Conference. La squadra di New Orleans dovrà continuare a fare i conti con la mancanza della sua stella e con un roster ridotto all’osso, cercando di rimanere competitiva in attesa di tempi migliori.

