Mercato NBA, Chicago e NOLA pensano allo scambio Lonzo Ball-Lauri Markkanen

Il mercato NBA vive le sue ultime giornate prima della trade deadline fissata a domani sera. Tra le tante voci che si inseguono, c’è quella relativa a Lonzo Ball. Il giocatore dei New Orleans Pelicans, dato in uscita, non sembra ancora aver trovato una destinazione anche perché la franchigia vuole vagliare tutte le opportunità presenti sul mercato. Negli ultimi minuti, però, il buon Adrian Wojnarowski ha rilanciato la possibilità di assistere uno scambio tra NOLA e Chicago, poiché entrambe le compagini vogliono mettere a segno un colpo.

I Bulls, come già riferito nella scorsa giornata, starebbero valutando l’interesse su Lauri Markkanen, a fine anno restricted free agent. La possibilità di scambiarlo con NOLA per Lonzo non è esclusa, ma è anche vero che le due franchigie possono aspettare l’offseason per valutare il da farsi, senza la fretta della imminente chiusura di mercato.

Woj on trade special says motivation & framework is there for a Ball/Lauri trade. But also notes that both teams can wait until offseason to make decision on both & potentially sign-and-trades or making offers to RFAs. — Matt Peck (@Bulls_Peck) March 24, 2021

Nel frattempo, Bleacher Report ha segnalato che il front office di Chicago sta mostrando interesse per DeMar DeRozan – anche lui dato in uscita dai San Antonio Spurs. Intrecci di mercato che potrebbero, in questa particolare occasione, bloccare un’operazione con i Pelicans. Il domino è in attesa di essere attivato.

