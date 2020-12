Mercato NBA: Lonzo Ball non si accorda con NOLA, sarà restricted free agent

La deadline di lunedì è scaduta e gli accordi non trovati iniziano a essere di dominio pubblico. È il caso, tra i tanti, anche di Lonzo Ball, che dopo non aver trovato un accordo di prolungamento con i New Orleans Pelicans, diventerà restricted free agent dalla prossima offseason.

Come comunicato dall’agente Rich Paul, Lonzo Ball ha preferito non prolungare il suo contratto, il primo dopo quello da rookie. I Pelicans offriranno la qualifying offer da 14.3 milioni e saranno pronti a pareggiare altre eventuali proposte. L’intenzione delle due parti, pare, sia quella di proseguire insieme.

Il più grande dei fratelli Ball, ceduto a NOLA nell’ambito della trade di Anthony Davis, sta cercando ancora di trovare la sua dimensione nella NBA. Le medie della scorsa stagione sono di 11.8 punti e 7 assist a partita. Da questo campionato sfiderà anche il fratellino LaMelo, appena draftato da Charlotte.

