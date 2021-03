NBA, Griffin rassicura: “Lonzo voleva rimanere qui a NOLA”

Il nome di Lonzo Ball è stato uno di quelli più discussi nelle ore e nei giorni precedenti la trade deadline. L’ex Lakers era da tempo al centro di numerose voci di mercato che lo vedevano in partenza verso altre destinazioni, lontano da New Orleans e i Pelicans.

Il tempo degli scambi è però ufficialmente finito e Lonzo Ball è ancora un giocatore di NOLA. Il GM David Griffin si è premurato di rassicurare sulla situazione del suo giocatore, a suo dire sempre fortemente convinto di sposare la causa dei Pelicans:

“Lo abbiamo visto lavorare più duramente di chiunque altro, migliorare il più possibile il suo tiro, essere diligente in sala pesi. Adora i suoi compagni e mi ha detto chiaramente, di persona, che vuole restare qui”

“E nonostante tutto quello che si legge è ‘È un giocatore che non vuole stare qui, non è nei vostri piani, dovreste scambiarlo per un sandwich al prosciutto”. Non ha assolutamente senso, visto che sappiamo le vere intenzioni di Lonzo Ball”