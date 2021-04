NBA, gli Antetokounmpo si riuniscono in Bucks-Lakers

Nella notte NBA, la sfida tra Bucks e Lakers, vinta da Milwaukee per 97-112 e attesissima per il debutto di Andre Drummond in canotta gialloviola, verrà ricordata anche per un’altra ragione romantica.

La partita ha segnato un momento davvero speciale per Giannis Antetokounmpo, e i suoi fratelli Kostas e Thanasis. I tre Antetokounmpo sono stati in campo contemporaneamente per la prima volta da quando hanno fatto il loro ingresso nella lega. È il secondo caso nella storia dell’NBA, dopo quello degli Holiday, tutti in campo due anni fa, nel 2019.

Al tempo, nella sfida tra Indiana Pacers e New Orleans Pelicans, Jrue Holiday aveva sfidato i fratelli Aaron e Justin, vincendo per 120-98, con i suoi Pelicans.

Dopo tre sconfitte consecutive, Giannis Antetokounmpo ha saputo guidare i suoi al meglio, con 25 punti e 10 rimbalzi, e un’efficienza al tiro altissima, nonostante le molte palle perse, addirittura nove. Anche Thanasis ha potuto avere il suo momento di gloria, con 12 minuti giocati, otto punti e due palle rubate; meno fortunato il terzogenito di famiglia, che è rimasto in campo per soli due minuti, senza segnare alcun punto, e ha dovuto ingerire il boccone amaro della sconfitta.

Giannis entusiasta:

“Questo è forse il miglior momento che io abbia vissuto finora nella mia carriera NBA. Non si può mai provare una sensazione paragonabile, qualsiasi cosa si faccia. Essere sullo stesso campo mentre la mamma con il telefonino fa foto e riprende tutto, con i ragazzi con cui sono cresciuto, con i quali ho condiviso il letto guardando il soffitto e chiedendoci tutti e tre se avremmo mai giocato in NBA, se ce l’avremmo fatta, non ha prezzo.”

Second trio of brothers to all appear in same NBA game. ❤️ pic.twitter.com/rMU2a1Ix2o — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2021

Leggi anche:

Risultati NBA: 45 di Booker contro i Bulls! Vittorie per Nets e Bucks

NBA, la paura di Clarkson: “Abbiamo temuto di non farcela”

NBA, Shai Gilgeous-Alexander fuori almeno fino a metà aprile