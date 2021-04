NBA, Sixers: riecco Embiid, sarà in campo contro Minnesota

Salvo imprevisti, la partita tra Philadelphia 76ers e Minnesota Timberwolves dovrebbe coincidere con il ritorno in campo di Joel Embiid dopo tre settimane d’assenza per un infortunio al ginocchio. La conferma arriva da Shams Charania di The Athletic.



