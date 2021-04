NBA, Devin Booker commenta il suo season high da 45 punti

Devin Booker ha raggiunto il suo season high nella vittoria dei Phoenix Suns sui Chicago Bulls, per 121-116. Il giocatore in maglia #1 ha segnato ben 45 punti, risultando fondamentale per la vittoria nei momenti decisivi.

Dopo aver preso un vantaggio di 16 punti, i Suns hanno subìto l’iniziativa dei Bulls, fino agli ultimi minuti, in cui Booker ha bruciato Nikola Vucevic con un layup che ha chiuso la partita, portando a quattro le vittorie consecutive di Phoenix.

“Mi sono preso parecchi tiri. Ho cercato di sfruttare i blocchi, penetrare al ferro e colpire negli spazi che la difesa mi ha concesso. All’inizio della partita abbiamo segnato dei punti in transizione che ci hanno dato un ottimo ritmo.”

Nella sua serata da star, Devin Booker ha ricevuto complimenti da tutti, avversari e compagni di squadra, in particolare da Chris Paul e dal suo coach Monty Williams.

“È uno dei pochi giocatori nella lega che può segnare su tutti e tre i livelli, portando palla, senza palla e anche in area. E stasera lo ha fatto in tutti i modi possibili e immaginabili.”

Proprio CP3 si è fermato a parlare del compagno di squadra con i giornalisti, sottolineando il fatto che a colpirlo più di ogni altra cosa, in Devin Booker, è l’efficienza.

“Il fatto che non sbagli molti tiri è davvero divertente da vedere. E la cosa migliore è che fa queste cose nel corso di una partita; non è un giocatore che scende in campo andando a caccia di punteggi o record.”

Leggi anche:

Risultati NBA: 45 di Booker contro i Bulls! Vittorie per Nets e Bucks

NBA, la paura di Clarkson: “Abbiamo temuto di non farcela”

NBA, Shai Gilgeous-Alexander fuori almeno fino a metà aprile