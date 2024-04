NBA, i Clippers dominano contro i Suns e si assicurano un posto ai Playoff

Con una partenza bomba, i Clippers hanno indirizzato da subito la sfida della notte contro i Phoenix Suns. A 50 secondi dalla fine del primo quarto, il punteggio era sul 37-6 per i losangelini. Per il resto della partita si sono limitati a gestire il grande vantaggio accumulato, e hanno vinto sul punteggio finale di 105-92. Con il successo di stanotte si sono assicurati un posto ai Playoff che inizieranno tra pochi giorni.

La squadra di Los Angeles scendeva in campo senza Kawhi Leonard e James Harden. Le due assenze non hanno però impedito di continuare la striscia positiva di risultati, ed è arrivata la quarta vittoria consecutiva, la settima nelle ultime otto partite. L’head coach Tyronn Lue si è detto entusiasta della prestazione dei suoi:

“Il nostro desiderio di vincere era grande. Siamo scesi in campo con una mentalità difensiva, siamo stati molto fisici, e in attacco abbiamo segnato. Questa è una grande vittoria contro un’ottima squadra”

Russell Westbrook ha giocato la sua prima partita da titolare dallo scorso novembre, e il suo impatto è stato ottimo. Ha messo a referto una tripla doppia da 16 punti, 15 rimbalzi e altrettanti assist in 40 minuti. A fine partita ha detto:

“Non sono sorpreso perché so di prepararmi molto bene. Ci metto molto tempo a preparare le partite, non mi importa quanto sarò sul parquet. Sono grato ai miei compagni per credere in me”

La sconfitta di stanotte complica la situazione per i Phoenix Suns, che sono in lotta con i Pelicans per non dover passare dal play-in. NOLA è avanti di una vittoria quando mancano tre partite alla fine della regular season. I Clippers al momento occupano il quarto seed della Western Conference. Se la stagione regolare finisse oggi, dovrebbero affrontare i Mavs al primo turno, con il fattore campo a favore. Le prime tre posizioni a ovest sono lontane, ed è verosimile che il primo turno sarà proprio una sfida tra Clippers e Dallas. Una serie Playoff che abbiamo già vissuto nel 2020 e nel 2021, con una vittoria a testa.

