NBA, Steph Curry risponde ai commenti di Baron Davis

È sempre difficile paragonare squadre diverse che hanno giocato in epoche diverse, ma le sfide ipotetiche sono spesso affascinanti e creatrici di accesi dibattiti. Nei giorni scorsi, Baron Davis, ex playmaker e stella dei Golden State Warriors che nel 2007 eliminarono da ottava testa di serie i favoriti Dallas Mavericks, ha dichiarato a Dorrell Wright che gli Warriors del “We Believe” avrebbero portato a gara-7 – in un ipotetica serie Playoff – il superteam composto dagli Splash Brothers con Kevin Durant.

La risposta dell’anima Warriors degli ultimi 10 anni, ossia Steph Curry, non si è fatta attendere:

“Non mi aspettavo che BD dicesse qualcosa di diverso. Non fraintendetemi, io rispetto tantissimo Davis, ma, se la pensa così, probabilmente non sarà un buon GM. Non sarebbe stata una serie così lunga.”

Le argomentazioni del Barone tuttavia denotano una grande fiducia nel team composto da Al Harrington, Monta Ellis, Stephen Jackson e Jason Richardson che fece cadere Dirk Nowitzki nella sua stagione da MVP:

“Penso che fossimo più atletici di loro, più combattivi e avremmo saputo sfruttare pick and roll e isolamenti per battere la loro solida difesa di squadra. Sarebbe stato bello vedere la sfida fra Harrington e Green. Loro ci avrebbero sicuramente bombardato in attacco, ma avremmo trovato le carte giuste per metterli in difficoltà.”

Non conosceremo mai il risultato finale di questa sfida, ma quel che è certo è che entrambi i simboli di queste squadre che hanno caratterizzato la storia recente degli Warriors, hanno una fiducia e una stima smisurata verso i loro compagni.

