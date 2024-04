NBA Playoffs, Kawhi Leonard in dubbio per l’esordio contro Dallas

A volte ritornano. E spesso questi ritorni non sono tra i più piacevoli, come quelli tra Kawhi Leonard e l’infermeria. Fuori dal 31 marzo per problemi al ginocchio destro, quello già riparato chirurgicamente, i Los Angeles Clippers non sono sicuri di poterlo schierare sul parquet per l’inizio della serie contro i lanciatissimi Dallas Mavericks.

While Kawhi Leonard continues to deal with “stubborn” inflammation in his right knee, the Clippers remain hopeful he’ll be ready to go by Game 1. If not, Lawrence Frank says they've “built a team of really talented guys” and will be ready.https://t.co/368JVbUb1b — Kelli Johnson (@KelliJohnsonTV) April 19, 2024

Tre settimane almeno di un’infiammazione definita ‘molto, molto testarda ad andare via’. Le parole del presidente dei Clips Lawrence Frank non lasciano troppe speranze di vedere in campo l’ex Spurs e Raptors per il primo faccia a faccia con Luka Doncic e compagni.

“Sono stati fatti dei progressi, ma l’infiammazione deve continuare a ridursi per permettergli di fare movimenti funzionali a basket. Speriamo che ci riesca per domenica. Sta facendo tutto il possibile e noi stiamo facendo tutto il possibile dal punto di vista medico”.

Otto partite ai box in coda alla stagione regolare, e dichiarazioni à la “abbiamo costruito una squadra sufficientemente forte a prescindere da Leonard” che sono spie abbastanza evidenti della fiducia bassa in casa Clippers. La presenza di The Claw nella Crypto.com Arena è più sì che no, e probabilmente le percentuali sono ben lontane da un democratico 50-50.

“Questo ragazzo vive per questi momenti. Si prepara per dare il meglio di sé quando serve. Se non è in salute per giocare in un determinato momento, non sarà in campo. Quando Kawhi è in salute, gioca”.

Frank taglia corto con i giornalisti nella conferenza stampa, ma l’assenza ancora di allenamenti 5v5 e con il contatto non sono certo buoni indicatori. È altamente probabile che la prima versione dei Clippers anti-Doncic debba essere senza la loro stella più luminosa.

