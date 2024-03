NBA, operazione alla mano sinistra per Russell Westbrook

Ieri Russell Westbrook si è sottoposto a un’operazione chirurgica alla mano sinistra, e spera di tornare in campo prima dell’inizio dei Playoff. Lo ha riportato ESPN, citando delle fonti della squadra. I Clippers perdono così il loro sesto uomo in un momento molto importante della stagione NBA. Queste ultime partite della regular season saranno cruciali per determinare il fattore campo nella postseason, e l’assenza di Westbrook si farà sentire.

Ma l’obiettivo principale sono i Playoff, e Westbrook dovrebbe tornare per metà aprile. I Clippers sono tra i favoriti per la vittoria del titolo, e Russell non si vorrà perdere l’occasione di vincere quell’anello NBA tanto cercato in carriera. L’ex giocatore di Thunder, Rockets e Lakers si era fratturato la mano sinistra nella partita, poi vinta, contro i Washington Wizards. Per fortuna sua e della squadra non è la mano con cui tira, e inizierà presto la riabilitazione presso le strutture mediche dei Clippers. Nel 2014 si era rotto la mano destra (quella dominante), ed era tornato in campo dopo aver perso solo 14 partite. Se riuscirà a tornare a inizio aprile, avrà davanti a sé ancora otto partite in 14 giorni prima dell’inizio dei Playoff.

L’assenza di Westbrook si farà sentire, e ai Clippers mancherà quella energia che riusciva a mettere in uscita dalla panchina. A inizio stagione doveva essere la point guard titolare, ma ci si era presto accorti della sua difficile coabitazione con Harden nel quintetto. Allora lo stesso Westbrook si era proposto di partire dalla panchina per aiutare la squadra, e quella scelta in effetti ha cambiato le sorti della stagione dei Clippers.

Oggi i losangelini si trovano in quarta posizione nella Western Conference, ma con solo 3 vittorie di distanza da Minnesota, prima a Ovest. L’obiettivo di Kawhi e compagni è la vittoria dell’anello, e fare bene in queste ultime settimane di regular season potrebbe facilitare il percorso ai Playoff.

