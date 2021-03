NBA, debutto da incubo per Fournier con Celtics: 0-10 al tiro

Evan Fournier aveva scherzato a più riprese sui social con i suoi nuovi tifosi a seguito dell’annuncio del suo passaggio ai Celtics. Dopo il suo debutto con i biancoverdi, i motivi per sorridere sono molti meno. Contro i Pelicans 33 minuti di gioco senza punti a referto, 0-5 dall’arco e 0-10 complessivo al tiro. Un record negativo negli ultimi 40 anni NBA di Boston, dal 1980 a oggi.

Evan Fournier Celtics debut:



33 MINS

0 PTS

0-10 FG

0-5 3P



That’s the most scoreless minutes by a Celtic with 10+ attempts since the three-point era (1980). pic.twitter.com/vPZmZXADDJ