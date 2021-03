NBA Trend Topic: Week 14

Nella settimana della Trade Deadline, nuovo appuntamento con NBA Trend Topic la rassegna social che vi accompagna in un viaggio nella community #NBATwitter seguendo hashtag di tendenza. Qui abbiamo raccolto alcune delle reazioni dei giocatori ai movimenti dell’ultimo giorno di mercato.

Damian Lillard indossa la signature shoe di James Harden. A chi evoca una “regola” non scritta, Lillard risponde con un eloquente “Competo solo in campo”.

LaMelo Ball ringrazia per tutti i messaggi ricevuti dopo l’annuncio dell’infortunio al polso. Nuovi aggiornamenti tra circa un mese, con la speranza di rivederlo sul parquet in questa stagione.

RJ Hampton punta l’occhio sul pubblico e trattiene a stento le lacrime nel vedere il fratellino con la sua maglia sulla schiena. C’è sempre una prima volta.

Man I almost shed a tear seeing my lil bro in the crowd tonight wearing my jersey for the first time

Harrell è rimasto ai Lakers, ma le ultime ore prima della Deadline non sono state facili da gestire.

“Pulizia tra i contatti. C’è voluto un minuto per capire che alla gente non fregava un ca**o di me. E va bene così”.

Cutting some people off took a min to see that they didn’t give a **** about me…..

“ È misterioso. Non puoi ottenere la risposta che vorresti e quindi scrivi una storia che in ogni caso avrà solo il tuo punto di vista.”

It’s cryptic because you can’t get the answer you wish to see, so you can write a story that still will be only writing from your opinion

Tale padre, tale figlio, ma Gary Trent Sr. e Jr. hanno esagerato con le coincidenze. La storia più curiosa della Trade Deadline 2021.

Did you know that Gary Trent Sr. was also traded from the Blazers to Toronto at the trade deadline? He was a part of the Damon Stoudamire trade back in 1998.

The Raps got his son, Gary Trent Jr., from Portland today 👀 pic.twitter.com/ZuGbhQuPCV

