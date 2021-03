Risultati NBA: Clippers in scioltezza sui Bucks di Antetokounmpo, la tripla doppia di Harden trascina i Nets contro Minnesota

(21-24) Indiana Pacers 124 – 132 Washington Wizards (17-28)

Sedicesima tripla doppia stagionale per uno strepitoso Russell Westbrook, che con 35 punti, 14 rimbalzi e 21 assist trascina di forza i suoi Wizards verso la vittoria numero 17 in stagione, ottenuta a scapito dei Pacers.

Con Bradley Beal fermo ai box, ci ha pensato dunque l’ex Rockets a tenere alto l’onore dei suoi, anche se nel corso di un primo tempo molto equilibrato sono gli ospiti a ritrovarsi avanti, seppur di una sola lunghezza (58-57).

Nonostante le difficoltà a tenere a freno la verve di Westbrook, Indiana risponde colpo su colpo alle iniziative di Washington e a sei minuti dalla fine può contare su sei punti di vantaggio. E’ in quel momento, però, che scatta ufficialmente la rimonta dei Wizards, che grazie a un parziale di 22-8 riesce a ribaltare il risultato e a conquistare una meritata vittoria.

Il tutto nonostante i 35 punti e 11 rimbalzi di Domantas Sabonis, mentre Malcolm Brogdon ne mette 26 distribuendo anche 8 assist.

(18-29) Toronto Raptors 104 – 118 Detroit Pistons (13-33)

Alla Little Caesars Arena di Detroit sono i padroni di casa dei Pistons ad aggiudicarsi lo scontro dei bassifondi della Eastern Conference, con gli enfants terribles di coach Casey che superano la concorrenza sulle ali della gioventù.

Sono proprio i rookie Saben Lee e Saddiq Bey con i loro 19 punti a testa a mettere la firma sul successo dei Pistons, che pronti, via, riescono a guadagnare subito un buon margine sugli avversari, chiudendo il primo quarto in vantaggio per 27-35.

Toronto non risponde ai comandi e allora i padroni di casa ne approfittano per prendere comodamente il largo, arrivando al break di metà gara sul 50-66 e limitandosi a gestire il risultato nei restanti 24 minuti di gioco.

22 punti per Fred VanVleet, il migliore dei suoi dal punto di vista realizzativo ma tutt’altro che impeccabile al tiro – 7 su 20 dal campo per lui nella notte.

(22-22) Memphis Grizzlies 120 – 110 Houston Rockets (13-33)

Ci spostiamo ora ad ovest per la terza gara del nostro consueto recap, che vede i Grizzlies cogliere un prezioso successo sul campo dei derelitti Rockets che permette alla truppa di coach Jenkins di pareggiare il computo di vittorie e sconfitte stagionali.

Record più bilanciato che mai, dunque, per una squadra che in avvio sembra però soffrire più del dovuto le iniziative dei padroni di casa, che al netto delle solite falle in difesa reggono l’urto e rimangono a contatto con gli avversari.

A fine primo tempo è 57-57, con Houston che dodici minuti più tardi riesce a mettere la freccia guadagnano un punticino di scarto in vista della volata finale. Proprio sul più bello, però, gli uomini di coach Silas spariscono dal campo, lasciando troppo spazio a Morant e compagni e consentendo loro di guadagnare addirittura un vantaggio in doppia cifra.

30 punti e 15 assist per l’MVP di serata Jonas Valanciunas, mentre per i padroni di casa brillano il nuovo arrivato Olynk con un 25+9 e Jae’Sean Tate, autore di 24 punti e 7 rimbalzi.