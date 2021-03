NBA, Russell Westbrook con una tripla doppia “storica”

Vittoria importante per i Washington Wizards che nella notte hanno battuto gli Indiana Pacers con il risultato finale di 132-124. Mattatore della serata è stato Russell Westbrook, il quale si è preso sulle spalle la compagine capitolina – priva di Bradley Beal – registrando una tripla doppia da 38 punti, 21 assist e 14 rimbalzi. L’ennesima in maglia Washington, diventando il leader di tutti i tempi per quanto riguarda triple doppie realizzate nella storia della franchigia. Darrell Walker, fino a ieri sera, deteneva il record con 15 triple doppie realizzate in 283 partite tra il 1987-91. Numeri abbattuti anche per la felicità anche di Scott Brooks:

“L’ho già detto e non c’è altro modo per dirlo: è un vincente. Questo è quello che è. Russell ha vinto ovunque. Purtroppo non riusciamo a vincere tutte le partite che vogliamo, ma lui lotta ogni sera, gioca duro e ci guida. Chiaro, non è un giocatore perfetto. A volte prende decisioni sbagliate in attacco, ma è uno che non molla mai. Fa cose che non ho mai visto nella storia di questo gioco – e sono in questo campionato da 30 anni. È un vincente. Combatte sempre.”

Westbrook è attualmente secondo nella classifica per quanto riguarda le triple-doppie segnate nella storia della NBA, dietro solo a Oscar Robertson. LeBron James è il secondo giocatore – tra gli attivi – più alti in quella speciale classifica.

Nel post-partita sono arrivate anche le parole dello stesso play:

“[La] mentalità era quella di uscire ed essere aggressivo e assicurarmi di aiutare i miei compagni di squadra come ho fatto tutto l’anno, così come metterli in fiducia in ogni zona del campo. Poi, quando arriva il quarto quarto, arriva sempre il momento di prendere il sopravvento.”

