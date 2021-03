NBA, problemi dopo il decollo: il volo charter dei Jazz torna a terra

Attimi di paura sul volo che avrebbe dovuto portare gli Utah Jazz a Memphis per disputare la partita contro i Grizzlies tra poco più di 24 ore. Il charter Delta ha accusato problemi al motore sul lato sinistro che hanno costretto l’equipaggio a tornare a terra pochi istanti dopo il decollo. Ne ha dato notizia Andy Larsen del Salt Lake Tribune dopo aver incrociato i dati del radar.

Believe this is the Jazz's charter flight… flight number matches https://t.co/uWnH3iD2qO

— Andy Larsen (@andyblarsen) March 30, 2021