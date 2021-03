Steve Nash nella Hall of Fame FIBA 2020

Steve Nash, già Hall of Famer NBA con la class 2018, riceverà riconoscimento analogo da parte della Federazione Internazionale (FIBA). La classe FIBA Hall of Fame 2020 verrà premiata assieme ai finalisti di quest’anno – che verranno annunciati giovedì 1 aprile. Dopo il rinvio della cerimonia dello scorso anno causa pandemia, l’appuntamento con la cerimonia congiunta – da remoto – è fissato per il 18 giugno.

Nash, due volte MVP NBA, è il primo canadese a essere introdotto nella Hall of Fame FIBA, che dal 2007 a oggi conta oramai più di cento membri da 33 paesi diversi.

