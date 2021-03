NBA, Rick Carlisle commenta il debutto di Nicolò Melli con Dallas

Per Nicolò Melli è già tempo di nuova avventura. L’azzurro, infatti, nella notte ha esordito con la nuova canotta dei Dallas Mavericks nella vittoria dei texani contro gli Oklahoma City Thunder. Il suo debutto è stato considerato positivo da cronisti e addetti ai lavori: in 11 minuti di permanenza sul parquet, il lungo ha prodotto 6 punti (3/4 al tiro), 3 rimbalzi e 1 assist. Da segnalare anche un +/- di +12.

Tutti elementi positivi che hanno attirato l’attenzione di coach Rick Carlisle, il quale a fine gara si è detto felice della prestazione di Melli:

“Sono molto impressionato dal suo debutto, perché prima del via non ero certo che potesse darmi minuti sia da 4 che da 5. È in grado di marcare i 4 avversari, mi chiedevo? Sapevo che da 5 era capace di farlo, ma stasera ha giocato da 4 e l’ha fatto davvero molto bene, in maniera super efficiente”.