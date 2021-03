NBA, Rick Carlisle commenta l’arrivo di Nicolò Melli a Dallas

Nicolò Melli è ufficialmente un nuovo giocatore dei Dallas Mavericks. L’italiano è stato presentato ieri alla squadra, mentre scenderà in campo nelle prossime partite con il suo nuovo numero di maglia: il 44. Il lungo, lo ricordiamo, è stato scambiato prima della trade deadline di giovedì scorso dai New Orleans Pelicans verso Dallas, insieme a JJ Redick.

Donnie Nelson, GM dei Mavericks, ha quindi commentato l’operazione che portato Melli in Texas, in questa maniera:

“Vediamo in Melli un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Maxi Kleber, il nostro titolare: sa tirare da tre, è un grande compagno di squadra, sa giocare sia da 4 che da 5. Qui da noi avrà una chance per competere per i minuti delle riserve del reparto lunghi.”

“Ho parlato di Nik con Luka: ha tanto rispetto per lui dalle loro battaglie in Eurolega e siamo felici di averlo in squadra. Pensiamo possa integrarsi immediatamente e che possa essere una presenza importante nel nostro spogliatoio. Abbiamo cercato di prendere giocatori che migliorassero quello che già avevamo, senza stravolgerci. È lo stesso approccio che adotteremo sul mercato dei buyout.”