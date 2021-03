NBA, Anthony Davis torna ad allenarsi sul campo

Consulto medico positivo nella giornata americana di venerdì. A sei settimane dall’infortunio, Anthony Davis può aumentare il carico di lavoro, intensificando attività di tiro, palleggio e simili. Lo riporta Dave McMenamin di ESPN citando un portavoce dei gialloviola. Così si era espresso in merito anche Frank Vogel prima della sfida ai Cleveland Cavaliers:

“[Anthony Davis] per la verità viene valutato quotidianamente. Lavora, lo trattano, valutano. Siamo in una fase di una intensificazione del carico, ma è ancora lontano dal ritorno in campo. Nessuna previsione concreta sulla tabella di marcia, dal punto di vista delle date.”