Al fotofinish New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks chiudono una delle ultime trade di questo mercato NBA. Secondo quanto riportato da Shams Charania, infatti, i texani sono riusciti ad accaparrarsi JJ Redick e Nicolò Melli. Sempre secondo l’insider di The Athletic, i Mavericks spediscono in Louisiana un pacchetto da James Johnson, Wes Iwundu e una scelta al secondo giro di un Draft futuro.

New Orleans sent JJ Redick and Nicolo Melli to Dallas, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

