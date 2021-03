NBA, i Rockets colano a picco con Minnesota: 0 punti negli ultimi 7 minuti

Un’annata che sarà difficile da dimenticare per gli Houston Rockets. Dopo lo scambio di James Harden, uno dei migliori giocatori nella storia della franchigia, la squadra si è ritrovata con un pugno di mosche in mano. Ottenuto Victor Oladipo, anziché giovani per ricostruire, i Rockets non sono riusciti a rimanere competitivi durante tutta l’annata e hanno finito per cedere l’ex Indiana ai Miami Heat – ricevendo quasi nulla in cambio. Un totale disastro, considerate le offerte di cui si era parlato all’inizio della stagione per il Barba.

Nel picco del loro periodo negativo, la franchigia di Houston ha perso nella scorsa notte la partita contro i Minnesota Timberwolves, dopo essere stati in vantaggio anche di 16 punti. Negli ultimi 7 minuti del match, però, i biancorossi non hanno messo a segno alcun canestro, bruciando il margine di vantaggio e perdendo clamorosamente la partita contro gli ultimi della classe.

Ecco l’ultimo canestro realizzato dal campo prima della crisi:

Quindi, il risultato finale della partita che recita vittoria Minnesota per 107-101.

Con questa sconfitta, i Rockets hanno perso ventidue delle ultime 23 partite giocate, e sono a 1.5 partita da Minnesota per il peggior record dell’intera lega. La squadra può contare almeno sulle scelte ricevute dai Brooklyn Nets per ripartire, ma è sicuro che molti tifosi vorrebbero dimenticare questa stagione al più presto.

