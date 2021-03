NBA, Nicolò Melli parla del passaggio ai Dallas Mavericks

A pochi minuti dalla trade deadline del 25 marzo, è arrivata la notizia del passaggio di Nicolò Melli in maglia Dallas Mavericks. I Pelicans hanno coinvolto l’italiano in una trade con i texani che comprende anche JJ Redick, il quale continuerà ad essere un suo compagno di squadra. Il lungo nelle prossime ore raggiungerà la compagine allenata da coach Rick Carlisle per cominciare a fare conoscenza con giocatori e ambiente.

Nel frattempo, intervistato dal Resto del Carlino, Melli ha parlato della sua nuova avventura in quel di Dallas:

“Sapevo che c’era interesse intorno al mio nome. I sentimenti che provo adesso sono diversi, anche se la velocità con cui tutto è accaduto non mi ha permesso di elaborarli. C’è l’eccitazione per una nuova avventura che potrebbe darmi qualche possibilità in più di giocare. C’è anche il dispiacere di lasciare un gruppo nel quale mi trovavo bene. A vederli da fuori, anche i Mavericks sembrano un buon gruppo.”

Il lungo – che ha scelto il numero 44 per questa nuova tappa – ha già incassato la fiducia di Nelson (GM di Dallas) e di coach Rick Carlisle che hanno parlato positivamente dell’operazione chiusa con i Pelicans. La voglia di Melli, chiaramente, è quella di trovare più minuti possibili rispetto a quanto visto in Louisiana (11.0 minuti di permanenza media sul parquet in questa stagione):

“Non vedo l’ora di iniziare. Voglio cercare di divertirmi e di aiutare Dallas ad arrivare in alto.”

