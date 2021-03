NBA, Zach LaVine accoglie Vucevic: “Saremo speciali insieme”

Uno dei colpi più importanti, e più a sorpresa, messi a segno prima della trade deadline, è stato quello che ha visto Nikola Vucevic trasferirsi ai Chicago Bulls. Il montenegrino era da tempo tra i principali indiziati a cambiare casacca, ma quella dei Bulls non era tra le previste.

Chicago è invece riuscita a mettere a segno un grande colpo, in vista della prossima offseason in cui avrà a disposizione tanto spazio salariale. Dopo anni di sofferenze, i tasselli iniziano ad andare ai loro posti. Nel frattempo, i tifosi potranno iniziare a godersi l’intesa tra Zach LaVine e Nikola Vucevic. Il primo ha confessato di non vedere l’ora di giocare insieme al lungo ex-Magic:

“Ho sempre voluto giocare con un lungo dominante. Ovviamente dovremo trovare intesa tra di noi, ma con uno come lui che è tanto talentuoso offensivamente, dominante in post, nel mid-range; è un facilitatore, sa allargarsi per il tiro da 3. Penso che un nostro pick-n-roll, o pick-n-pop, potrà essere speciale”

Nonostante il campo debba ancora parlare, i numeri sono dalla loro parte. Quasi 25 punti e 12 assist di media per Vucevic in un contesto difficile come quello di Orlando: con un giocatore come LaVine, il montenegrino potrebbe godere di ulteriori libertà. Chicago, a solo 1.5 vittorie dall’ottavo posto occupato dai Miami Heat, potrebbe tentare l’assalto ai Playoff:

“Dovremo organizzarci, ovviamente non sarà tutto perfetto, ma abbiamo dei giocatori molto talentuosi. Scenderemo in campo solamente per provare a ottenere più vittorie possibili. La chimica verrà quindi da sé”

