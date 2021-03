I Miami Heat compiono un colpo nell’attuale mercato NBA 2021 chiudendo una trade con gli Houston Rockets per l’arrivo di Victor Oladipo. La franchigia della Florida, dopo aver trattato a lungo Kyle Lowry, è arrivata al fotofinish con i texani riuscendo a convincere il loro front office. A riportare la notizia il buon Adrian Wojnarowski di ESPN.

Houston is trading Victor Oladipo to Miami, source tells ESPN.

Sources: Houston traded Victor Oladipo to Miami for Avery Bradley, Kelly Olynyk and a draft swap.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021