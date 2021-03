NBA, Gary Trent Jr “Io da Portland a Toronto come mio padre”

Quando i Portland Trail Blazers hanno scambiato Gary Trent Jr. ai Toronto Raptors, a poche ore dalla Trade Deadline, in cambio di Norman Powell, il destino sembrava essersi compiuto per il nativo dell’Ohio.

Trent Jr. infatti, ha percorso la stessa identica strada del padre, Gary Trent Sr, spostandosi da Portland a Toronto, 23 anni dopo. Il giocatore ha detto di essere stato sconvolto dalla coincidenza assurda, capitata in occasione dello scambio tra le due franchigie:

“È stato surreale, assurdo. Non riesco a spiegarlo a parole. Quando ho visto la statistica che mi ha inviato mio padre, non potevo crederci. Sembrava già scritto da qualche parte. Come fossi destinato a compiere questo passo, era qualcosa che doveva accadere. Assurdo, ma è successo.”