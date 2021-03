Nella vittoria di questa notte dei New Orleans Pelicans sui Lakers ci sono le firme di Brandon Ingram e di Zion Williamson, che stabilisce un nuovo record: con i 27 punti messi a segno è il primo giocatore nella storia NBA a segnare, prima dei 21 anni d’età, almeno 20 punti in 21 partite consecutive.

Zion Williamson has 21 straight 20-point games, passing Luka Doncic and LeBron James for the most consecutive 20-point games before turning 21 in NBA history. h/t @EliasSports pic.twitter.com/vnAXDF9W0u

Con la prestazione di questa notte, Williamson ha superato sia LeBron James che Luka Doncic. Un record che fa sicuramente piacere a Zion, come spiega nel post partita:

Zion on his scoring streak: "I could just shoot a lot and get 20 points but my teammates and coaches know that's not the game I want to play. I want to get everybody involved and get the best shot."

— Will Guillory (@WillGuillory) March 24, 2021