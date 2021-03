Nella sconfitta di questa contro i Philadelphia 76ers, tra le fila di Golden State non c’era Steph Curry: il numero 30 degli Warriors sta cercando di recuperare da un infortunio al coccige che, però, fatica a smaltire. Slitta di almeno una settimana il suo ritorno sul parquet, come conferma Steve Kerr.

Kerr says Steph Curry will be out at least another week. He had an MRI on his tailbone this morning which showed some inflammation.

— Nick Friedell (@NickFriedell) March 24, 2021