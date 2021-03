Manca sempre meno al gong finale che sancirà la fine del mercato NBA. In queste ore, sono molti i rumors e le trattative sul tavolo: tra queste ci sarebbero anche i nomi di Kyle Lowry e Norman Powell, che potrebbero lasciare i Toronto Raptors.

I Miami Heat hanno espresso il loro gradimento per Kyle Lowry che, al suo ultimo anno di contratto con i canadesi, sta prendendo in considerazione la possibilità di cambiare squadra. Lowry, 35 anni giovedì prossimo, non ha diritto di veto su uno scambio, ma la dirigenza dei Raptors terrà in considerazione le sue volontà.

Molte sono le franchigie pronte a darsi battaglia per accaparrarsi il numero 7 dei Raptors: tra queste c’è anche Philadelphia che, come scrive Adrian Wojnarowski, strizza l’occhio anche a Norman Powell.

Sources: Raptors discussing Kyle Lowry and Norman Powell deals on multiple fronts and those talks are expected to extend into Wednesday — and perhaps even Thursday. Philadelphia, Miami are interested in Lowry, but both have shown restraint in how far they'll go to get a deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 24, 2021