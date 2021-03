NBA, Beal sulla prestazione di Washington: “Siamo rimasti in hotel”

Dopo alcune prestazioni promettenti prima dell’All-Star Break, Washington sembra essere tornata di nuovo in crisi. Con 7 sconfitte nelle ultime 8 gare, infatti, la squadra allenata da Scott Brooks continua ad avere evidenti difficoltà in difesa e dal punto di vista caratteriale. Persino Bradley Beal, superstar della squadra, non ha potuto che esternare la sua frustrazione per l’andamento del team; come riportato da NBC Sports Washington, la guardia non ha esentato nessuno da colpe nel post-partita, soprattutto per l’atteggiamento mostrato nella sconfitta con i Knicks.

Queste le parole del #3 degli Wizards:

“Penso che non siamo neanche arrivati all’arena stasera, onestamente. Siamo rimasti in hotel oggi. Non abbiamo avuto concentrazione, energia e sicuramente non abbiamo difeso. Abbiamo perso questo motivo. Nel secondo tempo non abbiamo difeso. Ci sono molte cose che possiamo controllare, ma che non facciamo. […] Bisogna avere cuore. Non puoi insegnarlo. Bisogna essere combattivi, un’altra cosa che non si può insegnare. Questa è la lega migliore del mondo. Non c’è di meglio, e se non sei in grado di scendere in campo ogni notte e giocare, allora non dovresti essere qui.”

Lo stesso Beal ha poi proseguito cercando di smorzare i toni, sottolineando l’importanza di riflettere sugli errori commessi:

“Non possiamo essere negativi e provocare i ragazzi sempre, anche se ci sono momenti in cui è necessario farlo. Questo non è uno di quei momenti. Dobbiamo riflettere su quello che stiamo facendo, come singoli e come gruppo. Non giochiamo insieme come abbiamo fatto prima. Tutto comincia dalla difesa… Possiamo parlare della fase offensiva quanto vogliamo, ma dobbiamo essere in grado di marcare qualcuno.”

Con la trade deadline alle porte, la guardia ha infine mostrato una certa insofferenza per l’immobilismo del front office:

“Non sono il GM. Non è il mio lavoro. Abbiamo solo due giorni se vogliamo fare qualcosa. Di solito, quando qualcosa sta per accadere vengo informato, ma per ora non ho sentito nulla. Immagino che ci siederemo ed aspetteremo, non mi interessa molto.”

Con un record di 15-27, le possibilità di Playoff per Washington continuano ad assottigliarsi.

