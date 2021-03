Risultati NBA: terza sconfitta di fila per i Lakers! Harden è ancora trascinatore, volano Suns e Sixers

(26-17) Denver Nuggets 110-99 Orlando Magic (14-29)

12esima tripla doppia stagionale per Nikola Jokic e nona vittoria consecutiva contro gli Orlando Magic per Denver. Grazie ai 28 punti, 15 rimbalzi e 10 assist del serbo, i Nuggets si impongono sul parquet di casa degli avversari, che adesso hanno perso 11 delle ultime 12 partite giocate.

La sfida, dopo i primi due quarti di gioco, sembrava essere pesantemente indirizzata a favore degli ospiti. Denver doppia Orlando nel primo quarto e spinge ancora forte nel secondo, con Jokic a stra vincere il duello con Vucevic. All’inizio del terzo periodo i Nuggets sono avanti di 24 lunghezze. La partita sembra ormai chiusa, ma i Magic non si arrendono: trascinati da un parziale di 20-4, i padroni di casa riaprono i giochi insperatamente. Arrivati per ben due volte a soli 5 punti di distanza nel quarto periodo, i Magic non riescono però a concretizzare la loro rimonta, che si spegne in un nulla di fatto.

(15-27) Washington Wizards 113-131 New York Knicks (22-22)

Che l’annata dei New York Knicks fosse diversa da quelle terribili trascorse negli ultimi anni era già ben evidente. Il record di vittorie raggiunto questa notte, 22, aiuta a comprendere ancora meglio: il totale di quelle dell’anno scorso era 21. Un netto cambio di passo, evidente nel modo di giocare e nelle prestazioni dei suoi interpreti.

L’interprete migliore quest’anno è senza dubbio Julius Randle. Stanotte, con un’altra super partita da 37 punti, l’ex Lakers è stato l’uomo chiave della grande vittoria dei suoi Knicks. New York prende il controllo della partita fin dai primi minuti e a metà gara è già in vantaggio di 20. La concentrazione resta alta anche nella seconda metà e Julius Randle segna 3 triple consecutive nel terzo quarto. Wizards non pervenuti.

(28-16) Los Angeles Lakers 111-128 New Orleans Pelicans (19-24)

Sono tempo duri in casa Lakers. Non potrebbe che essere così, viste le assenze gigantesche in termini di importanza di LeBron James e Anthony Davis. Contro i Pelicans è arrivata la terza sconfitta consecutiva. Merito di un ispiratissimo Brandon Ingram, l’ex dal dente avvelenato, una vera e propria macchina da punti per tutta la durata della partita. Importante anche il ruolo di Zion Williamson, arrivato alla 21esima partita di fila con almeno 20 punti a segno.

I Pelicans iniziano a macinare punti nel secondo quarto, quando gli avversari hanno un momento di difficoltà. I padroni di casa toccano così la doppia cifra di vantaggio e a metà gara sono sul 59-46. Il terzo quarto è ancora meglio: Ingram segna 17 punti e mette in mostra tutto il suo repertorio. La partita è praticamente chiusa: i Lakers non scendono mai sotto la doppia cifra di svantaggio e vanno sotto anche di 30 lunghezze.