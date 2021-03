Mercato NBA, Lakers disponibili a sentire le offerte per KCP e Harrell

A pochi giorni dalla trade deadline fissata dalla NBA, le voci di mercato cominciano a susseguirsi con insistenza. Tenendo conto della situazione infortuni nel roster e dei progetti della squadra, la dirigenza di ogni franchigia approfitterà di quest’ultima fase di mercato per portare nel team i giocatori giusti che possano migliorare l’andamento della stagione.

Tra le ultime novità, pare che i Los Angeles Lakers siano pronti ad accogliere le offerte per Kentavious Caldwell-Pope e Montrezl Harrell.

Da quando ha firmato con i Lakers nel 2017, KCP ha giocato un ruolo chiave nelle rotazioni di coach Frank Vogel. Sfruttando a pieno la sua capacità di tiro da oltre la linea dei tre punti, la squadra ha ottenuto importanti risultati grazie anche alle impressionanti giocate di LeBron James, particolarmente in sintonia con il compagno di squadra. Per sottolineare l’importanza che ha avuto durante gli ultimi Playoff, durante l’offseason la dirigenza ha deciso di firmare con il giocatore un contratto triennale.

Al momento i Lakers non stanno vivendo una situazione molto tranquilla. La stella del team LeBron James probabilmente salterà le prossime settimane a causa di un infortunio alla caviglia mentre il compagno di squadra Anthony Davis ha già saltato diverse partite per un problema al polpaccio. i Lakers hanno bisogno di un forte sostegno in questo momento, specialmente in attacco. Sebbene Caldwell-Pope sia stato un giocatore importante su cui fare affidamento, gli manca la capacità di crearsi autonomamente buone occasioni di tiro, il che potrebbe influire sulle prossime decisioni della franchigia.

Da tenere sotto controllo anche i possibili movimenti di Harrell. La partenza dell’ex giocatore dei Los Angeles Clippers potrebbe avere un peso non indifferente sul futuro della squadra. Di fatto se il giocatore dovesse effettivamente abbandonare il team, allora il roster potrebbe effettivamente subire dei cambiamenti rilevanti.

Al momento i Lakers si trovano in terza posizione della Western Conference con un record 28-15. Le premesse per vincere anche quest’anno ci sono, fondamentali saranno le ore prima della trade deadline per definire ufficialmente i giocatori che avranno modo di rincorrere anche quest’anno il Larry O’Brien Trophy.

Leggi anche:

NBA, Green sicuro: “Sono il miglior difensore mai visto in NBA”

Mercato NBA, si intensificano le voci sul futuro di Oladipo

NBA, i Golden State Warriors tornano ad ospitare i tifosi