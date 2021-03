NBA, Lakers con la City Edition contro i Pelicans: omaggio a Elgin Baylor

Dal 2018, Nike e i Lakers hanno lavorato per produrre ogni anno un’edizione speciale delle divise City Edition, maglie da gara disegnate da una leggenda del passato gialloviola. In questa stagione, l’onore di firmare la cosiddetta Lore Series era toccato a Elgin Baylor, che ci ha lasciato nella giornata di lunedì. I Lakers indosseranno la City Edition onorando la memoria di Baylor contro i New Orleans Pelicans, tra pochi minuti in campo sul parquet dello Smoothie King Center (00:30 ora italiana). La squadra di coach Vogel, priva di LeBron James ed Anthony Davis, viene da due sconfitte consecutive contro Hawks e Suns. In quintetto partiranno Schroder. Caldwell-Pope, Kuzma, Morris e Devontae Cacok.

Tonight we pay tribute to a legend with our Elgin Baylor-designed City uniforms. pic.twitter.com/BV2CAcbrsN — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 23, 2021

