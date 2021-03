NBA, il 15 giugno arriva la biografia “Steve Kerr: A Life”

Ogni appassionato di pallacanestro che si rispetti ha nella propria libreria uno spazio riservato alle piccole, grandi pubblicazioni a tema NBA. Per il 2021, segnatevi la data del 15 giugno. Dopo due rinvii forzati dalla situazione pandemica è stata annunciata l’uscita di una biografia dal titolo “Steve Kerr: a life” curata da Scott Howard-Cooper, grande firma NBA dal 1988, che ha lavorato tra le altre per ESPN e Sports Illustrated. La biografia, del coach degli Warriors, edita da William Morrow, include 24 fotografie a colori.

Set for a June 15 release of “Steve Kerr: A Life,” my biography detailing the fascinating journey of the #Warriors coach. The pandemic delayed publication twice, but backing from the great team at @WmMorrowBooks never wavered.https://t.co/vp0esV7q6F@TimothySHays

— Scott Howard-Cooper (@SHowardCooper) March 24, 2021