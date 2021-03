NBA, Nets: Harden in dubbio per Utah; Griffin out

Defezioni importanti per il match che vedrà impegnati i Brooklyn Nets stanotte sul parquet di Utah, contro i Jazz. Alle assenti annunciati – Kevin Durant e Kyrie Irving – si aggiunge infatti Blake Griffin, che non forza a pochi giorni dal rientro e riposerà nella seconda gara del back-to-back. In dubbio (questionable) anche la partecipazione di James Harden per problemi al collo. Lo scrive Marc Stein, insider NBA del New York Times citando comunicazioni della franchigia.

The Nets say James Harden (neck soreness) is questionable and Blake Griffin (left knee – injury management) is out for tonight’s game at Utah. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 24, 2021

I Nets inseguono la decima affermazione consecutiva in trasferta, ma di fronte ci sono appunto i Jazz, titolari del miglior record dell’intera lega.

