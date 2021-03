Mercato NBA, Pistons: Delon Wright a Sacramento in cambio di Cory Joseph e scelte

La NBA Trade deadline 2021 si avvicina (20 ora italiana). Un po’ di azione in una giornata solitamente frenetica la regalano i Detroit Pistons, che hanno imbastito uno scambio con i Kings. Delon Wright passa a Sacramento percorso inverso per Cory Joseph, che passa ai Pistons assieme a un paio di pick. Le scelte incluse nella trade sono due seconde ai futuri Draft. Si tratta della seconda scelta 2021 dei Lakers, passata a Sacramento dopo una serie di movimenti intermedi – trade Bullock nel febbraio 2019, scelta poi passata ai Rockets in cambio dei diritti di scelta su Isaiah Stewart e infine in mano ai Kings dopo la trade che ha coinvolto Kenyon Martin Jr. ndr.

The Detroit Pistons are trading guard Delon Wright to the Sacramento Kings for guard Cory Joseph and two second-round picks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

A Sacramento Cory Joseph ritrova Dwane Casey, che lo ha allenato ai tempi dei Raptors. Wright, ricorda Wojnarowki di ESPN, ha un contratto garantito per il 2021-22 (8.5 milioni di dollari).

