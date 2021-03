NBA, Magic Johnson: “Nessun play NBA ha il QI di Lonzo Ball”

Alla vigilia della chiusura degli scambi, gli addetti ai lavori del mondo NBA cercano freneticamente di individuare i profili destinati a lasciare le attuali franchigie. A questo riguardo, Lonzo Ball, nome piuttosto avvezzo a popolare le prime pagine dei giornali, è stato insistentemente accostato a diverse realtà della lega, tra le quali Clippers e Knicks, sentenziando una sua possibile dipartita da New Orleans.

Ipotizzando per un attimo che Magic Johnson, noto estimatore del prodotto di UCLA, divenisse GM dei Pelicans, certamente non si priverebbe del ragazzo che scelse nel 2017 per i suoi Lakers, nutrendo per lui ancora una genuina stima cestistica. Queste le parole del cervello dei Lakers dello Showtime ai microfoni di ESPN:

“Passiamo pure in rassegna i roster di ogni singola squadra NBA, intendo proprio uno a uno. Non troveremo una singola guardia con il medesimo QI cestistico di Lonzo Ball. La sua capacità di leggere le situazioni nel loro evolversi è davvero sbalorditiva. Non intendo dire che Ball sia il palymaker più forte della lega in termini tecnici o statistici, anche perché il confronto numerico con Lillard, Curry o Chris Paul sarebbe impietoso. Intendo sottolineare i suoi istinti altruisti e premiare gli aspetti del gioco che talvolta non hanno debito riconoscimento sui tabellini. Indubbiamente, il suo grande limite si riscontra nella produzione offensiva, specie nella capacità di creare tiri per se stesso. NOLA farebbe meglio a tenerselo stretto ma, a giudicare dai recenti impieghi di Zion Williamson ‘in cabina di regia’, non sono certo che contino ancora su di lui.”

Leggi anche:

NBA, Erik Spoelstra esalta i Suns: “Phoenix è un’ottima squadra”

Mercato NBA, Sixers pronti a inserire Tyrese Maxey in una trade per Kyle Lowry

Mercato NBA, Los Angeles Clippers interessati a Lonzo Ball

Mercato NBA, Lonzo Ball obbiettivo dei Knicks per la free agency