NBA, Tobias Harris non ha dubbi: “Embiid MVP? Al 100%”

Ospite dell’ultima puntata del podcast curato da JJ Redick, Tobias Harris ha portato avanti la candidatura forte di Joel Embiid per il premio di MVP stagionale in NBA. In una chiacchierata tra ex compagni di squadra, è emersa la grande ammirazione per il lavoro del centro di Philadelphia in ambedue le metà campo. A precisa domanda di Redick, Harris ha risposto senza esitazione indicando Embiid per il riconoscimento individuale più ambito. Ecco il passaggio dell’incontro:

” MVP al 100%. Quando dico che si può letteralmente vedere la paura negli occhi dei pari ruolo avversari dico sul serio. Quando sei di fronte a un giocatore che fa quelle cose a un tale livello in termini di dominio, per di più da ‘5’, per me è ancora più impressionante. Nella posizione in cui si trova in campo detta e domina il gioco. Quando non è a disposizione ci manca anche il suo apporto difensivo. Vedo guardie andare dritto per dritto a canestro e poi cercare di ributtare fuori il pallone perché sanno che lo troveranno lì. Joel sta davvero giocando da MVP quest’anno.”

Leggi anche:

NBA, Nets: Harden in dubbio per Utah; Griffin out

Mercato NBA, Sixers pronti a inserire Tyrese Maxey in una trade per Kyle Lowry

Mercato NBA, Aaron Gordon conferma la richiesta di trade: “Sono stanco di perdere”