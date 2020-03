State cercando i migliori libri sul basket o sulla pallacanestro USA da poter leggere? Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato una guida di film sulla pallacanestro da visionare in questi giorni di quarantena, che potete recuperare qui. Per non lasciare fuori chi invece preferisce la lettura di un buon libro alla visione di un film, ora è il momento della guida ai libri sul basket.

Premesso che sono stati pubblicati una miriade di libri sulla pallacanestro, la lista che abbiamo pensato qui sotto rappresenta solamente la nostra personale selezione, che non si limita ai libri biografici o quelli considerati must read, ovvero libri che rappresentano un passaggio obbligato per qualsiasi appassionato di basket, ma che ha anche voluto inglobare qualcosa di diverso dal solito, per offrirvi la più ampia tipologia di libri dal quale scegliere l’opera che più vi ispira.

I primi libri che andremo a presentare sono in italiano, mentre altri sono in inglese. La lingua non deve però essere un ostacolo: il linguaggio di ognuno dei libri che abbiamo inserito è di facile comprensione.

Ovviamente, qualche libro ci è sfuggito o è stato volutamente lasciato fuori per motivi di spazio, ma resta ferma la solita raccomandazione che abbiamo fatto per i film sulla pallacanestro: siate curiosi ed esplorate l’Internet, per scovare altri titoli. Detto questo, non ci resta che cominciare la nostra lista di libri sul basket: andiamo a scoprirla insieme.

Il basket eravamo noi

Titolo originale: When the Game Was Ours

Autore: Magic Johnson, Larry Bird (con Jackie MacMullan)

Editore: Baldini/Castoldi

Numero pagine: 495

Partiamo subito da un libro irrinunciabile per ogni vero appassionato di basket, ma anche per chi volesse riscoprire un pezzo di storia NBA. “Il basket eravamo noi” racconta in prima persona l’epica rivalità fra Larry Bird e Magic Johnson, partendo dalle origini al college, fino ad arrivare alla vita di entrambi dopo il basket giocato, passando per la lotta al titolo di migliore giocatore della NCAA e per le lunghe sfide fra Los Angeles Lakers e Boston Celtics. All’epoca rivali e nemici giurati, raccontano come poi siano diventati amici strettissimi, tanto da scrivere questo libro insieme. Un libro pieno zeppo di aneddoti, interpretazioni autentiche e pensieri personali su come era la lega allora, e su quale direzione stia prendendo oggi.

A tutto Shaq

Titolo originale: Shaq Uncut – My Story

Autore: Shaquille O’Neal (con Jackie MacMullan)

Editore: Dalai Editore

Numero pagine: 320

Per chi invece vuole una lettura più leggera consigliamo A tutto Shaq, un’autobiografia dall’alto contenuto ironico. In questo libro, infatti, il quattro volte campione NBA racconta la sua storia a partire dall’infanzia, per poi arrivare alla sua carriera NBA e al suo ritiro dalla pallacanestro giocata, passando per la sua carriera da artista hip-hop e da attore. Se da una parte il racconto non è privo di passaggi piuttosto difficili da raccontare (l’abbandono del padre e il suo ritorno, il suo sentirsi diverso da adolescente a causa della sua imponente stazza), dall’altra ogni pagina è intrisa di quell’umorismo di cui solo Shaq Diesel è capace. Una biografia piacevole, piena di aneddoti su sé stesso, allenatori ed ex compagni.

Basket e altre storie – Domande e risposte tutte illustrate

Titolo originale: basketball (and Other Things) a Collection of Questions Asked, Answered, Illustrated

Autore: Shea Serrano (illustrazioni di Arturo Torres)

Editore: Mondadori Electa

Numero pagine: 240

Altro libro must have è quello di Shea Serrano, composto da trentatré capitoli che altro non fanno che rispondere a trentatré diverse domande. Alcune sono di fondamentale importanza, come: quali sono state le Finali NBA della storia? Chi è il migliore schiacciatore della storia? Mentre altri capitoli rispondono a domande più generali o assolutamente inaspettate, come: Cosa è permesso fare e cosa no in una partita al campetto? Se potessi schiacciare in testa a qualcuno, chi sarebbe? Insomma, il libro è pieno zeppo di what-if, scenari inaspettati e domande alle quali non siamo mai riusciti a dare una risposta. Gli argomenti sono affrontati spesso e volentieri con l’assegnazione di voti e classifiche ben argomentati. Il taglio del libro è molto divertente, con commenti ironici (importanti le note a piè di pagina, contenenti vere e proprie perle) e considerazioni personali. Uniche poi le illustrazioni di Arturo Torres, così come i grafici e la prefazione di Reggie Miller. Un libro che vi rimarrà a lungo in testa, per le risate che vi ha strappato e per la quantità di informazioni presenti.

Michael Jordan, la vita

Titolo originale: Michael Jordan: The Life

Autore: Roland Lazenby

Editore: 66th and 2nd

Numero pagine: 782

Che conosciate o meno per filo e per segno la vita di Michael Jordan, questa libro dalle dimensioni colossale è un passaggio quasi obbligato per ogni tifoso dei Chicago Bulls e ammiratore di His Airness. L’opera è infatti una dettagliatissima biografia del numero 23, che parte dall’infanzia passata con il bisnonno Dawson, fino ad arrivare agli anni più recenti. Dettagliata non solo per quanto riguarda la sua carriera, fedelmente riportata, ma anche per quanto riguarda il suo modo di essere, il suo mondo interiore, con continui riferimenti alla famiglia e agli amici che gli stavano accanto. Un libro che mette in risalto anche le lacune e le zone d’ombra di Jordan fuori dal campo (i contrasti con la famiglia, il gioco d’azzardo), che ne mostra i difetti e che mostra in modo diretto l’evoluzione di Jordan come uomo e giocatore.

Coach Wooden and Me. 50 anni di amicizia dentro e fuori dal campo

Titolo originale: Coach Wooden and Me: Our 50-Year Friendship On and Off the Court

Autore: Kareem Abdul-Jabbar

Editore: ADD Editore

Numero pagine: 276

A Coach Wooden and Me avevamo dedicato un’intera recensione sul nostro sito, che potete recuperare qui: è la storia della lunga amicizia fra John Wooden e Kareem Abdul-Jabbar, dal primo incontro fra i due (quando il primo era allenatore degli UCLA Bruins e il secondo si chiamava ancora Lewis Alcindor), fino alla scomparsa dello stesso Wooden, avvenuta nel 2010.

La pallacanestro fa da sfondo alle numerose storie e ai diversi aneddoti sull’amicizia, sulla religione e sull’ammirazione di un giovane ragazzo nero per un uomo bianco di mezza età: due persone che hanno origini completamente diverse, ma che insieme riescono a tirare fuori il meglio di loro stessi per formarsi come giocatore e allenatore, ma soprattutto come uomini.