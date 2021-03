Mercato NBA, Lonzo Ball obbiettivo dei Knicks per la free agency

Lonzo Ball è entrato nell’ultimo anno del suo rookie conract in questa stagione. Il giocatore, in forza ai New Orleans Pelicans, non sembra intenzionato a rinnovare con la franchigia della Louisiana. Le due parti erano entrate in trattativa durante la scorsa offseason, ma il tutto si concluse con una fumata nera. Questa situazione pone Ball e i Pelicans in una situazione interessante, e i New York Knicks sembra che vogliano approfittarsene.

Secondo quanto riporta USA Today Sports, i New York Knicks sono attualmente i favoriti per firmare Lonzo Ball in estate. Bobby Marks, esponente di spicco del team di giornalisti di ESPN, ha dichiarato che i Pelicans sono riluttanti a pareggiare un’offerta per Lonzo superiore ai 18 milioni di dollari a stagione. L’eventuale max contract partirebbe da una cifra di 28 milioni di dollari per la prima stagione.

I Knicks avranno molto salary cap libero e l’esigenza di aggiungere una point guard titolare al loro roster. Lonzo, inoltre, sembra sposarsi bene con la filosofia di coach Thibodeau e potrebbe integrarsi bene in una squadra giovane e in rampa di lancio. Tuttavia Ball sarà free agent con restrizioni, quindi bisognerà tenere conto anche dei Pelicans.

Quest’ultimi potrebbero partecipare a un’asta solo nel caso in cui riuscissero a liberarsi di Eric Bledsoe e del suo pesante contratto. Per la prossima stagione, New Orleans ha già 75 milioni di dollari di salary cap occupato da Steven Adams, Brandon Ingram, Zion Williamson, oltre che dallo stesso Bledsoe.

