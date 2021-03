NBA, Erik Spoelstra esalta i Suns: “Phoenix è un’ottima squadra”

Dopo la vittoria ottenuta questa notte in casa di Miami, i Phoenix Suns possono vantare una striscia aperta di sette vittorie consecutive in trasferta. Il termine “sorpresa” non si addice più a una franchigia che, seconda ad Ovest con un record di 29-13, vanta risultati al tempo stesso convincenti e persistenti. L’alchimia creatasi all’interno del gruppo, in buona parte favorita dall’esperienza dell’eterno Chris Paul, ha esaltato i giovani talentuosi del roster, creando premesse intriganti in ottica Playoff.

Erik Spoelstra, finalista NBA lo scorso anno alla guida dei suoi Heat, si è complimentato con gli avversari a fine partita, spendendo parole sincere per analizzare la loro pericolosità:

“Phoenix è dannatamente forte. Un’ottima squadra. Sono abili in cabina di regia, nel tiro, nella lettura delle situazioni. Chris Paul e Devin Booker trattano il pallone come pochi giocatori al mondo, trovando sempre il modo di impensierire gli avversari. Oggi non abbiamo reagito alla bravura di chi ha saputo portarci fuori dal solito scacchiere tattico. Complimenti agli avversari! Sono certo che sapranno scardinare le difese avversarie anche durante i Playoff.”

Considerato che Miami detiene il settimo miglior rating difensivo dell’intera lega, la squadra di Monty Williams ha dato prova inconfutabile della propria potenza di fuoco, tirando con il 50% dal campo nell’arco dei 48 minuti.

