NBA, i Golden State Warriors tornano ad ospitare i tifosi

Una stagione che potrebbe concludersi in crescendo quella dei Golden State Warriors. La franchigia della baia, dopo un inizio di stagione disastroso a causa dell’infortunio di Klay Thompson, ha saputo ricompattarsi attorno al suo leader e capitano Stephen Curry ed è in piena corsa per raggiungere i Playoff. Ed oggi è arrivata un’altra buona notizia fuori dal campo che potrebbe aiutare i giocatori sul parquet nel rush finale. Il sindaco di San Francisco infatti ha comunicato che è vicino il ritorno degli spettatori al Chase Center. A riportare la notizia il San Francisco Chronicle.

Una novità importantissima, segnale che nella baia la campagna vaccinale sta procedendo e sta portando i primi risultati. Tutto questo si traduce nella possibilità dei tifosi di tornare a vedere le manifestazioni sportive. Durante la comunicazione, il sindaco London Breed si è dichiarato ottimista sulla situazione e con pronto un piano per far tornare gli spettatori agli eventi non appena la città tornerà ufficialmente in zona gialla.

Non è invece ancora ufficiale il numero di biglietti che potranno essere staccati per ogni partita casalainga, ma si parla di un quarto della capienza massima, quindi attorno ai 4.500 posti disponibili. Lo scorso novembre il Dipartimento della Salute aveva bocciato un ambizioso piano degli Warriors per far tornare i tifosi. La proposta prevedeva l’accesso a 9.000 tifosi per match con controllo immediato all’ingresso del palazzetto, il tutto pagato dalla franchigia stessa, per un investimento di oltre 30 milioni di dollari. Una proposta poi respinta, ma che era sintomatica della voglia da parte delle franchigie di tornare ad avere pubblico in presenza.

I Golden State Warriors hanno ancora 16 incontri al Chase Center: prima avverrà l’apertura prima la squadra potrà contare sul supporto dei suoi tifosi. Per un piccolo ritorno alla normalità.

Leggi anche:

Mercato NBA, diverse squadre interessate a Lauri Markkanen

NBA, operazione riuscita per LaMelo Ball: verrà rivalutato tra 4 settimane