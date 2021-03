NBA, Green sicuro: “Sono il miglior difensore mai visto in NBA”

Se i Golden State Warriors sono risultati più volte campioni NBA, lo devono anche alle notevoli capacità difensive di Draymond Green. Non a caso è stato premiato come difensore dell’anno nella stagione 2016-17 ed è stato nominato più volte nella prima squadra dei quintetti All-Difensive della NBA.

Ospite nel podcast Dubs Talk, il numero 23 ha spiegato il suo punto di vista, affermando di ritenersi uno dei migliori difensori che abbiano mai giocato nella lega. Se non addirittura il numero uno:

Per il tre volte All-Star la sua capacità di gioco è da considerare al di là dei numeri e delle statistiche:

“Penso sia importante guardare ciò che è in grado di fare un buon difensore. Tempo di reazione, tenacità, essere in grado di vedere una giocata molto prima che si sviluppi. Per finire un possesso difensivo sono importantissimi i rimbalzi, e io questo lo so fare bene.”