Dopo diversi consulti medici, i Los Angeles Lakers sembrano aver delineato un piano di rientro per LeBron James. Il campione dei gialloviola, lo ricordiamo, nella serata di sabato ha riportato un infortunio alla caviglia destra dopo uno scontro di gioco con Solomon Hill nel match perso dai Lakers contro Atlanta. Il nativo di Akron aveva abbandonato il campo con smorfia di dolore e subito sottoposto a risonanza magnetica che aveva evidenziato una forte distorsione alla caviglia.

Ebbene, secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, LeBron rimarrà lontano dai campi per almeno 3-4 settimane, complicando non poco il percorso ad Ovest della compagine allenata da Frank Vogel. I californiani, infatti, devono rinunciare nel contempo anche ad Anthony Davis, lasciando la squadra senza le sue due stelle più luminose. Queste le parole di Woj sul recupero di James:

“La realtà è che stanno ancora valutando l’entità della distorsione, ma so che i Lakers si stanno preparando alla possibilità di non avere LeBron per tre-quattro settimane. Stiamo parlando di una timeline di recupero normale per questa tipologia di infortunio, ma vedremo cosa decideranno. James ha già mostrato le sue qualità fisiche e di poter recuperare velocemente dagli infortuni.”

Notizia che è confermata anche da Shams Charania di The Athletic.

Developing – LeBron James is initially expected to miss several weeks due to his high right ankle sprain, sources tell @ShamsCharania. 📚: https://t.co/kJdYXQh00e pic.twitter.com/XSE9G3eEbQ — The Athletic (@TheAthletic) March 22, 2021

I Lakers sono attualmente terzi ad Ovest, ma rischiano di crollare non dovessero trovare soluzioni efficaci per fermare il momento difficile che per ora registra due sconfitte consecutive. Il prossimo impegno sarà quello tra martedì e mercoledì notte (00.30) contro i New Orleans Pelicans. Si attendono risposte da tutti i comprimari in roster.

