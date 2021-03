Draft NBA 2021, Cade Cunningham ammette: “Il mio modello è LeBron James”

Dopo l’eliminazione dal torneo NCAA 2021 lo scorso venerdì in quel di Indianapolis, Cade Cunningham concentrerà ora tutta la sua attenzione sul prossimo Draft NBA. Il suo nome, infatti, è uno dei più attesi, poiché tutti i principali addetti ai lavori lo attendono alla numero 1. Nato il 25 settembre 2001 ad Arlington (Texas) e passato successivamente tra le fila di Montverde Academy in Florida, il 19enne sembra essere in cima alla lista dei desideri di diverse squadre NBA.

Cunningham, già padre di una bambina di 2 anni, ha spiegato le motivazioni che lo spingono ad allenarsi duramente giorno dopo giorno:

“La NBA è quello che sognavo da quando ero piccolo. Volevo essere il migliore. Quindi essere considerato come la prossima scelta numero 1 fa parte dei miei obiettivi e non la vedo nemmeno come una pressione. Non ci penso molto, sto invece cercando di capire a che livello sono rispetto ai giocatori più forti del mondo, anziché della mia classe Draft.”

Eletto “Giocatore dell’anno” della BIG-12 (come Kevin Durant , Blake Griffin o Buddy Hield, ndr), Cunninham ha chiuso l’anno con una produzione di 20.2 punti (43.8%, 40% da 3 punti), 6.3 rimbalzi e 3.5 assist a partita con la canotta di Oklahoma. All’ultimo torneo NCAA, la compagine di Cade è stata eliminata per mano dei Liberty Flames con il risultato finale di 69-60: una partita da dimenticare per Cunnningham, il quale ha chiuso con soli 15 punti, 5 rimbalzi, 1 assist e un pessimo 3/14 dal campo.

“A chi mi ispiro? Guardo molto a LeBron, ma non direi di essere concentrato solo su uno in particolare. Cerco di prendere spunti e indicazioni da diversi atleti: Khris Middleton , Paul George , LeBron, Luka.”

Leggi Anche

NBA, Durant commenta in maniera ironica le parole di Steve Kerr

NBA: Mark Cuban racconta la voglia di migliorarsi di Doncic

Gli Utah Jazz ci credono e vanno sul mercato NBA